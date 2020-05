'Koning toont met uitspraak over Wilhelmina aan familieverleden niet te mijden'

"Medemensen voelden zich in de steek gelaten, onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund, al was het maar met woorden. Ook vanuit Londen, ook door mijn overgrootmoeder, toch standvastig en fel in haar verzet. Het is iets dat me niet loslaat."

In drie zinnen refereerde koning Willem-Alexander vanavond in zijn toespraak rond de Nationale Dodenherdenking aan zijn eigen familie, en in het bijzonder aan toenmalig koningin Wilhelmina. Het zijn volgens experts zinnen die nooit eerder door een Nederlandse koning of koningin zijn uitgesproken.

