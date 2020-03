Wel koninklijke excuses bij bezoek Indonesië, wat betekenen ze?

Begin deze week bood Koning Willem-Alexander excuses aan voor het Nederlandse geweld in Indonesië. Hij zei tegen de Indonesische president Widodo: "Voor de geweldsontsporingen van Nederlandse zijde in die jaren wil ik hier nu, in navolging van eerdere uitspraken van mijn regering, mijn spijt uitspreken en excuses overbrengen".

Dat was onverwacht. In de aanloop naar het staatsbezoek aan Indonesië schreef ik dat excuses naar verwachting niet gemaakt zouden worden. Dat was te stellig, blijkt achteraf. Ook de vice-premiers bleken overvallen door de excuses, schrijft het AD. Hoe de uitspraken van de koning te duiden in een Nederlandse context?

Volgens de regering heeft de koning eigenlijk niets nieuws gezegd. Minister van Buitenlandse Zaken Blok verwijst daarbij naar zijn voorganger Bot, die in 2005 zei dat Nederland "aan de verkeerde kant van de geschiedenis" stond. Ook noemt Blok de Nederlandse ambassadeur in Indonesië uit 2013. Die bood toen excuses aan voor standrechtelijke executies tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog.

"Niets nieuws onder de zon"

Het kabinet blijft er dan ook op hameren dat behalve dat het staatshoofd de excuses zelf uitsprak- er niets nieuws onder de zon is. Daarvoor zijn in ieder geval twee verklaringen denkbaar. Het kan zijn dat de regering de koning niet al te zeer onderdeel wil maken van de maatschappelijke discussie die losbarstte na diens woorden. En de formulering "in navolging van eerdere uitspraken van mijn regering", houdt eventuele schadeclaims die op excuses kunnen volgen wat op afstand.