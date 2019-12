Jarige Amalia krijgt vanaf haar achttiende jaarlijks anderhalf miljoen

In de Grondwet is ook vastgelegd dat Amalia vanaf haar achttiende haar vader kan opvolgen als koningin. Mocht de koning overlijden voor ze meerderjarig is, dan is ze formeel wel koningin, maar is Máxima degene die als regentes voor haar waarneemt. Het koninklijk gezag kan Amalia pas uitoefenen als ze meerderjarig is.

Volgens de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (WFSKH) krijgt ze vanaf haar 18e verjaardag ook een 'uitkering'. Die is bijna anderhalf miljoen euro per jaar, ruim 4000 euro per dag. Voor het grootste deel bedoeld voor 'personele en materiële ondersteuning'. Iets meer dan 250.000 euro is inkomen.

Over de hoogte van dat bedrag ontstaat met enige regelmaat opwinding. Drie jaar geleden wilden PvdA, PVV, SP, D66 en GroenLinks dat dit bedrag omlaag zou gaan, terwijl de Kamer eerder juist nog unaniem instemde met de hoogte van de uitkeringen van de Oranjes.

'Snotneus van 18'

Toen Willem-Alexanders achttiende verjaardag in de jaren tachtig van de vorige eeuw naderde, was er een soortgelijke discussie. Er ontstond een debat om de leeftijdsgrens voor het koningschap te verhogen van 18 naar 21, zodat de kroonprins later een uitkering zou kunnen krijgen.

Andrée van Es, toen fractievoorzitter van de PSP (de Pacifistisch Socialistische Partij, die opging in GroenLinks) merkte op: 'Voor mij maakt het niets uit of een snotneus van 18 zoveel geld krijgt of een snotneus van 21. Ik heb bezwaar tegen het feit dat leden van het Koninklijk Huis zoveel geld verdienen.'

In België is de kroonprinses, Elisabeth, al 18 geworden in oktober. Eerder dit jaar werd bekend dat zij voorlopig -zolang ze nog naar school gaat en studeert- geen aanspraak maakt op haar uitkering van ongeveer 900.000 euro.