Prinses Christina (72) overleden

Prinses Christina is op 72-jarige leeftijd overleden.. Ze leed al enige jaren aan botkanker.

Christina overleed vanmorgen op het complex van Paleis Noordeinde, delen koning Willem-Alexander, Máxima en prinses Beatrix "met groot verdriet" mede, aldus de RVD. Er is door de familie een condoleanceregister geopend.

Het stoffelijk overschot van prinses Christina wordt overgebracht naar de Koepel van Fagel in de tuin van Paleis Noordeinde, waar in besloten kring afscheid wordt genomen. Ook de crematie is besloten.

Vierde dochter

Christina was de jongste zus van prinses Beatrix. Ze werd op 18 februari 1947 geboren als prinses Marijke, de vierde dochter van koningin Juliana en prins Bernhard. Later veranderde ze haar naam in haar tweede naam Christina.

Al snel bleek dat ze een ernstige oogaandoening had, doordat haar moeder Juliana tijdens de zwangerschap rodehond had gehad.

In 1975 trouwde ze met Jorge Guillermo, met wie ze drie kinderen kreeg: Bernardo, Nicolás en Juliana. In 1996 kwam een einde aan het huwelijk. Christina woonde onder meer in New York en Italië.

Christina koos al op jonge leeftijd voor een leven buiten de schijnwerpers. Ze bleef daardoor voor het grote publiek de minst bekende zus van Beatrix en tante van Willem-Alexander.