Ruim 6 miljoen euro voor 'koninklijke' Rubens, tekening weg uit Nederland

In New York heeft de veiling van een tekening van kunstenaar Peter Paul Rubens 7 miljoen dollar (ruim 6 miljoen euro) opgebracht. Die was in bezit van prinses Christina, de jongste zus van prinses Beatrix. Naast dit topstuk werden nog twaalf andere werken van Christina geveild, die brachten lagere bedragen op.

Voor werk is in totaal 8,2 miljoen dollar betaald, 1,2 daarvan gaat op aan veilingkosten. Wie het werk heeft gekocht is niet bekendgemaakt, maar de tekening zal in ieder geval niet naar Nederland komen.

"Er is wel door Nederlanders geboden, maar we weten niet door welke verzamelaar of welke musea", zegt verslaggever Kysia Hekster in New York. "Over een week komt er vermoedelijk duidelijkheid over de koper, want er is veel aandacht voor deze veiling."

Bekijk hieronder beelden van de veiling: