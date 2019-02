De kunst van de koning is ondoorzichtig

"Welke zal nu de bestemming zijn van deze met zoo veel zorg, zoo veel smaak, met zoo veel kunstijver, met zoo veel geldelijke opoffering verzamelde kunstwerken? Helaas! Wie zou iets anders kunnen verwachten dan: naar het buitenland is hunne bestemming."

Aldus het Algemeen Dagblad in 1850: koninklijke kunst ging ook toen onder de hamer. Met vergelijkbaar kritische reacties als op de recente, omstreden veiling van 13 tekeningen van prinses Christina, de jongste zus van prinses Beatrix. In 1850 was de aanleiding dat koning Willem II schulden naliet. Waarom er nu geveild werd, is onbekend. Het gaat om een privékwestie, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Maar de veiling van onder meer een tekening van Peter Paul Rubens, opbrengst meer dan 6 miljoen euro, brengt hernieuwde aandacht voor de koninklijke kunst met zich mee - en vooral heel veel vragen.

Want de omstreden veiling van twee weken geleden staat niet op zich. De koning en zijn familie zijn vaker mikpunt van kritiek als het over de verkoop van de erfenis van hun voorouders gaat. Daarbij komen steeds dezelfde vragen langs. Zijn de schilderijen, beelden, tekeningen, wandtapijten en andere artistieke voorwerpen van de Oranjes en kunnen ze ermee doen en laten wat ze willen, of is de kunst eigenlijk een beetje van ons allemaal? En moeten de spullen, als ze al verkocht worden, niet in Nederland blijven?

Veel vragen, weinig antwoorden

En dan zijn er natuurlijk nog vragen als: wat heeft de koninklijke familie eigenlijk allemaal in bezit? Hoeveel is het waard? Wat is van de koning, van de verschillende prinsen en prinsessen of andere leden van de koninklijke familie? Waarom verkopen ze het? Veel vragen, weinig antwoorden, zoals vaker als het om privébezit van de Oranjes gaat.

Een groot deel van het kunstbezit wordt beheerd door de Koninklijke Verzamelingen. Die beheren verschillende collecties, onder meer van vijf stichtingen. Eén daarvan is de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau (SHVON). Die werd door oud-koningin Juliana in 1972 opgericht om de kunstcollectie bij elkaar te houden. Het belangrijkste doel van deze stichting is het verkrijgen en beheren van de collectie "ten einde die zaken (...) te doen dienen ten algemene nutte". Dat algemene nut is vooral het in bruikleen geven van kunstvoorwerpen aan musea voor tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

De SHVON staat naar eigen schrijven in de top van belangrijke museale bruikleengevers van Nederland. In de stichting zitten ruim tienduizend voorwerpen. Een deel daarvan is via de site van de Koninklijke Verzamelingen digitaal te bekijken.

Wat in de SHVON zit, mag volgens de statuten in beginsel niet verkocht worden. Dat kan alleen als de drie bestuursleden het eens zijn over de 'vervreemding' van een stuk. In het bestuur van de stichting zitten koningin Máxima, Fred de Graaf, een goede bekende van de Oranjes (die in 2013 als voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal de inhuldigingsceremonie van Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk leidde en in 2009 burgemeester van Apeldoorn was, ten tijde van de aanslag op de koninklijke familie) en Peter Schoon, directeur van het Dordrechts Museum, die benoemd is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.