Wekdienst 11/6: Demonstratie kermisondernemers • Eerste Hollandse Nieuwe aangeboden

Wat kun je vandaag verwachten?

Kermisexploitanten demonstreren op het Malieveld in Den Haag, omdat ze eerder dan de geplande 1 september aan de slag willen. Ze zeggen zo'n 150 kermisattracties en voertuigen mee te nemen. Van de gemeente moeten de voertuigen zich verzamelen bij het ADO-stadion, maar meerdere kermisexploitanten zeggen tegen de NOS dat ze niet van plan zijn zich daaraan te houden.

Het is 75 jaar geleden dat Schiermonnikoog werd bevrijd. Dat was het laatste door nazi-Duitsland bezette stukje Nederland. De feestelijkheden op het eiland zijn afgelast vanwege de coronacrisis.

Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe komt aan land. De haring wordt dit jaar niet geveild, maar weggegeven aan zorginstellingen. Normaal gesproken wordt het begin van het haringseizoen op Scheveningen gevierd op Vlaggetjesdag. Dat zou aanstaande zaterdag zijn, maar het gaat vanwege de coronamaatregelen niet door.

Met de derby tussen Sevilla en Real Betis gaat de Spaanse voetbalcompetitie weer van start. De twee clubs uit Sevilla nemen het vanaf 22.00 uur tegen elkaar op. La Liga lag drie maanden stil vanwege het coronavirus. Na de Duitse Bundesliga is het de tweede grote competitie in Europa die wordt hervat.

Wat heb je gemist?

De Tweede Kamer heeft nog veel vragen bij de regelingen die worden opgetuigd voor gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire. Gisteravond debatteerde de Kamer hierover met staatssecretaris Van Huffelen van Financiën. Zij had al verwacht dat er veel vragen zouden zijn; daarom wordt het debat opgesplitst in twee delen. Volgende week gaat het weer verder.

De toeslagaffaire draait om een groep van duizenden ouders die er door de fiscus ten onrechte van zijn beschuldigd dat ze hebben gesjoemeld met toeslagen voor de kinderopvang. Ze moesten soms wel tienduizenden euro's terugbetalen en kwamen daardoor in grote financiële problemen.

Ander nieuws uit de nacht:

Veel meer meldingen over phishing uit naam van de Belastingdienst. Normaal krijgt de Belastingdienst ongeveer 2000 meldingen per week, maar in de coronacrisis liep dat op tot zo'n 10.000 tot 12.000 berichten over phishing. Daarbij probeerden oplichters mensen geld afhandig te maken door hun bijvoorbeeld voor te houden dat ze een belastingschuld moeten betalen.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway koopt Amerikaanse branchegenoot Grubhub. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl legde 7,3 miljard dollar neer voor zijn Amerikaanse evenknie, geheel in aandelen. Volgens topman Jitse Groen van Just Eat Takeaway ontstaat door de overname de grootste maaltijdbezorger ter wereld buiten China.

Activisten halen standbeeld Columbus naar beneden bij Minneapolis. Volgens de activisten, nazaten van de oorspronkelijke bewoners van de VS, hebben de reizen van de Italiaan geleid tot de kolonisatie en genocide van hun voorouders. Het drie meter hoge beeld van Christopher Columbus is onder toezicht van de politie weggehaald van waar het was neergekomen.

Amerikaanse voetbalbond schrapt omstreden volksliedregel, knielen mag weer. Sinds 2016 is het knielen tijdens het volkslied een vorm van protest geworden, waarmee spelers aandacht wilden vragen voor de manier waarop zwarte Amerikanen in eigen land worden gediscrimineerd. In 2017 werd het knielen verboden, maar nu mag het dus weer.

En dan nog even dit:

Deze kleine gebeeldhouwde vogel bewijst volgens onderzoekers dat dierensculpturen in Oost-Azië duizenden jaren eerder werden gemaakt dan werd gedacht. Het vogeltje, door archeologen ontdekt in het oosten van China, is naar schatting zo'n 13.500 jaar oud. Het is gehouwen uit dierlijk bot, dat door verhitting zwart werd gemaakt.