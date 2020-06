Unieke vondst in China: vogelbeeldje van 13.500 jaar oud

Archeologen hebben in China een vondst gedaan die volgens hen aantoont dat dierensculpturen in Oost-Azië al 8500 jaar eerder werden gemaakt dan eerder bekend was.

De onderzoekers schrijven in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE dat ze een kleine gebeeldhouwde vogel hebben ontdekt die naar schatting 13.500 jaar oud is. Ze deden de vondst in Lingjing in de provincie Henan, in het oosten van China.

Het vogeltje is gehouwen uit dierlijk bot, dat door verhitting zwart werd gemaakt. "Deze figuur verschilt technisch en stilistisch van andere exemplaren die in West-Europa en Siberië zijn gevonden", schrijven de auteurs.