Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway koopt Amerikaanse branchegenoot Grubhub

De Nederlands-Britse maaltijdbezorger Just Eat Takeaway heeft een grote slag geslagen in de Verenigde Staten. Het bedrijf neemt de Amerikaanse branchegenoot Grubhub over en krijgt zo voet aan de grond in Amerika.

Just Eat Takeaway is het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. Just Eat Takeaway betaalt de aankoop ter waarde van 7,3 miljard dollar geheel in aandelen. De aandeelhouders van Grubhub krijgen 30 procent van de aandelen van de nieuwe combinatie en de aandeelhouders van Just Eat Takeaway de overige 70 procent.

Volgens topman Jitse Groen van Just Eat Takeaway ontstaat door de overname de grootste maaltijdbezorger ter wereld buiten China. Samen zouden ze goed zijn voor meer dan 70 miljoen actieve klanten wereldwijd.

Ook Uber zou Grubhub volgens diverse bronnen hebben willen overnemen. Het bedrijf is bekend vanwege zijn taxi-app, maar is via Uber Eats ook actief als maaltijdbezorger.

Het hoofdkantoor van de nieuwe onderneming blijft in Amsterdam. Grubhub-oprichter Matt Maloney treedt straks toe tot de raad van bestuur. Hij wordt dan ook verantwoordelijk voor de Amerikaanse tak van het bedrijf, dat in Chicago is gevestigd.