Amerikaanse voetbalbond schrapt omstreden volksliedregel, knielen mag weer

De Amerikaanse voetbalbond schrapt de omstreden regel dat spelers tijdens het spelen van het volkslied verplicht moeten blijven staan. De regel was in 2017 ingevoerd om te voorkomen dat voetballers een statement zouden maken, bijvoorbeeld door te knielen.

Sinds 2016 is het knielen tijdens het spelen van het volkslied voor het begin van de wedstrijd een vorm van protest geworden. De eerste die dat deed was de zwarte American Football-speler Colin Kaepernick, uit protest tegen de manier waarop zwarte Amerikanen in eigen land worden gediscrimineerd.

Zijn actie kreeg veel kritiek, hem werd verweten geen respect te tonen door niet te blijven staan tijdens het volkslied. Aan de andere kant was er bijval en navolging. Bijvoorbeeld door de Amerikaanse voetbalinternational Megan Rapinoe. Zij ging voor een interland in 2017 ook op een knie zitten. Dat werd haar niet in dank afgenomen. De voetbalbond voerde de controversiële regel in dat staan tijden het volkslied verplicht was.

Falen om te luisteren

De dood van de zwarte Amerikaan George Floyd heeft voor een kentering gezorgd in Amerika. Het Amerikaanse vrouwenvoetbalteam riep de voetbalbond eergisteren op het verbod te schrappen uit de reglementen. Bovendien vond het team dat de bond een publiekelijk excuus moest maken naar zwarte spelers en supporters.

De bond heeft nu besloten de regel te schrappen. In een verklaring staat dat de regel onjuist was en het falen van de bond weerspiegelde om te luisteren naar de zorgen van zwarte mensen.