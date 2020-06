Activisten halen standbeeld Columbus naar beneden bij Minneapolis

Tientallen activisten hebben bij Minneapolis een standbeeld van de ontdekkingsreiziger Christopher Columbus van z'n sokkel gehaald.

Het bronzen beeld van zo'n drie meter stond op een granieten sokkel buiten het parlementsgebouw van Minnesota in Saint Paul, dat aan Minneapolis grenst.

"Het was het juiste om te doen en het was het juiste moment om het te doen", zei Mike Forcia, die het protest leidde tegen persbureau Reuters.

Native American activisten zeggen dat de reizen van de Italiaan hebben geleid tot de kolonisatie en genocide van hun voorouders. Na afloop van hun actie juichten en zongen ze en maakten ze muziek.

Het beeld is onder toezicht van politieagenten weggehaald van de plek waar het was neergekomen.

In Richmond in de staat Virginia werd eerder al een Columbus-standbeeld in een meer gegooid en in Boston werd een Columbusbeeld onthoofd. Minneapolis is de stad waar George Floyd op 25 mei om het leven kwam.