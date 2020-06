Kamer heeft nog veel vragen bij wet voor gedupeerden toeslagenaffaire

De Tweede Kamer heeft nog veel vragen bij de regelingen die worden opgetuigd voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën had dat voorzien en zei nog voor aanvang van het Kamerdebat dat ze het graag in twee delen wilde opsplitsen, zodat ze volgende week ook nog vragen kan beantwoorden.

De Kamer stemde daarmee in. "Ik denk dat iedereen hier in de zaal de ouders wil compenseren, en snel, maar er is nog veel onduidelijk", zei PVV-Kamerlid Mulder. "We hebben maar één keer om het goed te regelen", stelde CDA'er Omtzigt.

Belastingdienst gaat toetsen

Veel kritiek kwam van SP-Kamerlid Leijten. Ze noemde het kwetsbaar dat de Belastingdienst zelf gaat toetsen of er fouten zijn gemaakt en of mensen in aanmerking komen voor een financiële regeling. "Dus de dienst die het jarenlang verkeerd heeft gedaan, moet dan zeggen: hallo, ik geef mezelf een rode kaart." Azarkan van Denk sprak van een "slager die eigen vlees keurt".

Van Huffelen stelde dat het een aparte groep Belastingmedewerkers is, die niets te maken heeft gehad met de affaire. "Het is belangrijk dat ze het vertrouwen kunnen winnen. Ze willen de ouders graag recht doen", verzekerde ze de Kamer.

De toeslagenaffaire draait om duizenden ouders die er onterecht van zijn beschuldigd dat ze hebben gesjoemeld met toeslagen voor kinderopvang. Veel mensen moesten (tien)duizenden euro's terugbetalen en kwamen daardoor in de financiële problemen. "Ik heb appjes van mensen die hun kinderen niet te eten kunnen geven", illustreerde Omtzigt. "Een grotere schande heb ik hier niet gezien de afgelopen jaren."

Opzet/grove schuld

Een van de groepen waarover het debat ging was die van ouders die onterecht het predicaat 'opzet/grove schuld' hebben gekregen van de Belastingdienst. Mensen kregen dat stempel als ze volgens de fiscus onjuiste informatie hadden gegeven.

Daar bleek lang niet altijd bewijs voor te zijn, maar de gelabelde ouders kwamen wel in de problemen. Ze moesten alles terugbetalen en kwamen niet in aanmerking voor een betalingsregeling. Afgelopen maandag zegde de staatssecretaris al toe dat deze mensen aanspraak kunnen maken op de zogenoemde vangnetregeling.

Leijten zei dat mensen die in de categorie 'opzet/grove schuld' zitten, automatisch in aanmerking zouden moeten komen voor de regeling. "Als je bent aangepakt onder die noemer, moet je compensatie kunnen krijgen", zei het Kamerlid. "Als dit niet wordt geregeld, is het moeilijk voor de SP om in stemmen met de wet."