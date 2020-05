Kamer kritisch over elf versterkte Groningse woningen: 'een bloody shame'

Onbegrip overheerst in de Tweede Kamer over het feit dat er in het Groningse aardbevingsgebied elf huizen zijn versterkt, waar dat er dit jaar 2000 moeten worden. "Elf woningen in het eerste kwartaal, dat is gewoon een bloody shame" zei PvdA-Kamerlid William Moorlag in debat met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

"Er is geen enkel zicht dat het de komende maanden sneller zal gaan", zegt SP'er Sandra Beckerman. "Het is schier onmogelijk om niet cynisch te worden van zoveel onrecht."

Volgens Beckerman staan er nog 26.000 Groningers uit het aardbevingsgebied op de wachtlijst voor versterking. "En die lijst is niet compleet." Ze wijst er verder op dat mensen al jaren wachten op duidelijkheid over hun woning, terwijl getroffenen van de coronacrisis direct worden geholpen. "De manier waarop het in de crisis gaat, staat haaks op hoe het in Groningen gaat."

Bedroevend

Niet alleen de oppositie is kritisch. D66-Kamerlid Matthijs Sienot vindt ook dat het zo "niet langer kan" voor de Groningers. "Het is nog bedroevend weinig wat er versterkt is, dus dat moet meer."

"Ik weet dat deze ministers geen bouwvakkers zijn", stelde Carla Dik-Faber van de ChristenUnie. "Maar wanneer stoppen we nou met praten, praten, praten en gaan we aan de slag." CDA-Kamerlid Agnes Mulder: "Sommigen wachten al 7 jaar, dat lijkt nergens naar. Dit is erger dan Kafka."

Voorbereidende fase

Minister Ollongren begrijpt de onrust in de Kamer. "Elf huizen is heel weinig. Ik snap de zorg en de schrik bij het zien van dit soort cijfers."

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) wijt het geringe aantal van elf eraan dat er veel in aanbouw is, maar nog niet af. "Daardoor is het aantal uitvoeringen tot nu toe laag." Aan 311 huizen wordt er op dit moment gebouwd en 280 zitten in de voorbereidende fase, meldt de NCG.

"Er zit wel degelijk voortgang in", duidt Ollongren de cijfers. "Maar we moeten realistisch zijn." De minister erkent dat 2000 woningen dit jaar niet gaat lukken.