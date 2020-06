Regeling voor gedupeerde toeslagouders uitgebreid

Meer gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire komen in aanmerking voor een financiële regeling. Staatssecretaris Van Huffelen schrijft aan de Tweede Kamer dat ook de ouders die onterecht het predicaat 'opzet/grove schuld' hebben gekregen, aanspraak kunnen maken op een regeling, die nog verder uitgewerkt moet worden. De Kamer had om die uitbreiding gevraagd.

Door het predicaat van de Belastingdienst kwamen veel ouders in financiële problemen. Ze moesten alles terugbetalen en kwamen niet in aanmerking voor een betalingsregeling of schuldsanering. Niet zelden werden ze geconfronteerd met dwanginvorderingen, loonbeslag of werd hun auto in beslag genomen.

Betalingsregeling

Die invorderingen zijn inmiddels stopgezet, en de ouders krijgen vanaf 1 juli een persoonlijke betalingsregeling aangeboden. Ze betalen dan alleen wat ze kunnen missen en na twee jaar vervalt de nog openstaande schuld.

Voor ouders die door de toeslagenaffaire in schrijnende situaties terecht zijn gekomen, komt er een vangnetregeling. Die is bedoeld voor mensen voor wie de overige regelingen onvoldoende soelaas bieden. Voor de groep met het predicaat 'opzet/grove schuld' wordt die vangnetbepaling nu uitgebreid. schrijft Van Huffelen.