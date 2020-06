Wekdienst 8/6: Eindrapport stikstof gepresenteerd • Basisscholen helemaal open

En dan nog even dit:

Het is hier nog ondenkbaar, maar Nieuw-Zeeland is voor zover bekend helemaal coronavrij. In het land zijn al 17 dagen geen besmettingen meer gemeld en inmiddels is de laatste bekende patiënt van het virus genezen. Premier Ardern heeft daarom besloten alle nog geldende maatregelen op te heffen. Afstand houden hoeft vanaf morgen niet meer. Alleen de grenzen blijven nog dicht.

In Nieuw-Zeeland zijn in totaal zo'n 1500 mensen besmet geweest met het coronavirus, relatief weinig in vergelijking tot andere landen. 22 mensen zijn eraan overleden.