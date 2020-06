Gemeenteraad Minneapolis belooft radicale hervorming politiekorps

Een meerderheid van de gemeenteraad van Minneapolis is voor de ontmanteling van het politiekorps van de stad. Negen van de in totaal twaalf raadsleden hebben toegezegd te willen investeren in een radicale hervorming ten behoeve van publieke veiligheid.

Aanleiding is de dood van George Floyd. De beelden van zijn aanhouding in Minneapolis gingen de wereld over en leidden tot grote anti-racismeprotesten in de VS en daarbuiten.

De agent die bijna 9 minuten met zijn knie op de nek van Floyd zat, is inmiddels aangeklaagd voor moord, maar dat is volgens de gemeenteraad niet genoeg. "Het is duidelijk dat het politiesysteem onze gemeenschap niet veiliger maakt", zei voorzitter van de raad Lisa Bender. "Onze talloze pogingen tot hervorming hebben niets uitgehaald."

Tijdens een demonstratie in Minneapolis klommen enkele raadsleden op het podium om hun plannen bekend te maken: