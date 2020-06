Agenten VS geschorst na hard aanpakken 75-jarige man bij anti-racismeprotest

De politie zei eerst dat de man gestruikeld was. Maar toen de video openbaar werd, maakte de politie bekend dat er een intern onderzoek zal komen. Daarop zijn de twee agenten geschorst.

De burgemeester van Buffalo reageerde woedend op het hardhandige optreden van de agenten. "Ik ben diep geschokt. Na dagen van vreedzame protesten en overleg tussen mij, de politieleiding en burgers, is de gebeurtenis van vanavond ontmoedigend."

Nadat de man tegen de grond was gewerkt, liepen de agenten door en lieten hem liggen. Even later boog een militair zich over het slachtoffer. De man van 75 werd vervolgens naar het ziekenhuis in Buffalo gebracht.