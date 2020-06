'Melding over corrupte motoragent lag maanden op de plank bij politie'

Een melding over een mogelijk corrupte motoragent van de eenheid Midden-Nederland is maanden bij de politie op de plank blijven liggen. Dat zeggen bronnen rond het onderzoek tegen het AD.

De 44-jarige politieagent Orm K. werd vorige maand opgepakt op verdenking van het lekken van gevoelige informatie. Een jaar geleden kreeg de rijksrecherche al een melding over hem dat hij was gezien met criminelen, maar daar is in eerste instantie niets mee gedaan.

"Zulke signalen komen vaker binnen", zegt een bron tegen de krant. "Sta je als agent even op straat te praten met iemand die je eerder hebt aangehouden, kun je al gerapporteerd worden." Pas toen criminelen zijn naam noemden in een afgeluisterd telefoongesprek, gingen de alarmbellen af en greep de rijksrecherche in.

Jeugdvrienden

K. zou contact hebben gehouden met jeugdvrienden die in de criminaliteit zijn beland. Via hen zou hij een lucratieve handel zijn begonnen in politie-informatie.

De gelekte informatie zou via een of meerdere tussenpersonen bij zware criminelen zijn beland. Er wordt nog in kaart gebracht om hoeveel informatie het gaat en hoe groot de schade is aan de onderzoeken.