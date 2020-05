Maandag opstartdag: basisscholen, kappers en bibliotheken na twee maanden open

De nieuwe Bibliotheek Utrecht zou op 13 maart opengaan, maar dat ging vanwege de corona-uitbraak niet door. Vanaf vandaag mogen mensen naar de bibliotheek in het oude postkantoor aan de Neude, mits zij een reservering hebben.

'Dubbel gevoel'

Ook de basisscholen heten hun leerlingen weer welkom. "Acht weken is een enorme periode", zegt minister Slob in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik heb wel een dubbel gevoel, want dit is niet de normale situatie. Het basisonderwijs begint met 50 procent bezetting, het speciaal onderwijs gaat helemaal open." De meeste basisscholen kiezen voor halve klassen, niet voor halve schooldagen.

Slob denkt niet dat de nieuwe start overal vlekkeloos zal verlopen. "Er zullen aanloopproblemen zijn, dat is onvermijdelijk. Er is nu ruimte gegeven aan een aantal sectoren, we blijven de komende tijd volgen of het verantwoord is." Basisscholen waren sinds 16 maart gesloten. Sindsdien volgden leerlingen thuis- of digitaal onderwijs.

Middelbare scholen kunnen mogelijk vanaf dinsdag 2 juni, de dag na Pinksteren, weer deels open.