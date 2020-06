Psychiater verdrinkt in papierwerk door nieuwe wet voor verplichte zorg

Een extra geneesheer-directeur, omdat de huidige 30 uur per week meer werk heeft aan de nieuwe wet. Extra secretaresses. Gemiddeld één psychiater minder beschikbaar voor patiëntenzorg en behandelaren die minder tijd hebben vanwege administratief-juridische procedures.

Voor ggz-instellingen als het Limburgse Mondriaan heeft de Wet verplichte ggz, die de gedwongen zorg voor psychiatrische patiënten regelt, grote gevolgen. Vooraf waarschuwde de sector al voor "een bureaucratisch monster". In de praktijk zijn procedures nog ingewikkelder en tijdrovender dan gevreesd. En patiënten worden bedolven onder de brieven met juridisch jargon. De kwaliteit van zorg komt in gevaar, stelt de sector.

Vandaag komen de noodsignalen aan de orde in de Tweede Kamer over de ggz. Dan moet blijken of de Kamer bereid is de wet te vereenvoudigen, bovenop de eerste spoedreparaties die staatssecretaris Blokhuis al heeft voorgesteld.

Meer inspraak patiënt

Geneesheer-directeur Rob Havermans van Mondriaan wil vooraf graag onderstrepen dat zijn collega's en hij het eens zijn met de gedachten achter de Wvggz. Die moet onder meer het aantal dwangopnames terugdringen. Havermans: "Waar de oude wet een opnamewet was, is de nieuwe veel meer een behandelwet. Verplichte zorg is daarin ook thuis mogelijk, niet per se in de kliniek, als dat veilig kan. En patiënten en familie hebben nu veel meer inspraak in die behandeling."

Alleen is de politiek doorgeslagen in zijn behoefte om alles zo zorgvuldig mogelijk te regelen, vinden psychiaters als Havermans. Een voorbeeld is de zogenoemde zorgmachtiging, die de rechter afgeeft als iemand verplichte zorg nodig heeft.