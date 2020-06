Verdediging MH17-proces: 'De corona-beperkingen leiden tot veel vertraging'

Begin maart, een week voor in Nederland de corona-maatregelen van kracht werden, begon het MH17-proces in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol. Het Openbaar Ministerie houdt drie Russen en een Oekraïner verantwoordelijk voor het neerhalen van vlucht MH17 en de moord op de 298 inzittenden. De verdachten waren niet aanwezig, maar de Russische oud-militair Oleg Poelatov laat zich vertegenwoordigen door Van Eijck en zijn collega Sabine ten Doesschate.

Advocaat Boudewijn van Eijck, die in het proces de Russische verdachte Oleg Poelatov bijstaat, zegt tegen Nieuwsuur dat hij door de reisbeperkingen het dossier en zijn strategie niet goed kan bespreken met zijn cliënt. "Iedereen wil dat dit proces zo snel mogelijk zijn beloop krijgt, dat willen wij ook, maar we moeten toch helaas constateren dat dat absoluut niet mogelijk is en tot veel vertraging zal leiden."

Waar veel mensen sinds begin maart thuiswerken, was dat voor Van Eijck en zijn team geen optie. "Het is een heel vertrouwelijk dossier dus dat overleg kan niet zo maar via Skype of Zoom of telefoon plaatsvinden. Dat wil je in persoon allemaal doen." En al zou het kunnen, de advocaten hebben ook een taalprobleem, zegt Van Eijck. "Wij spreken geen Russisch en onze cliënt spreekt geen Engels. We spreken alleen met een tolk, die het gesprek simultaan vertaalt. En dan loop je nog steeds tegen allerlei taal-misverstanden aan."

Door de reisbeperkingen heeft de advocaat geen direct overleg kunnen hebben met zijn cliënt. "In elke zaak moeten we uitvoerig overleggen over wat er in het dossier staat en in dit geval betekent dat dat we naar Rusland moeten afreizen. Maar Rusland is code rood geworden en is dat nog steeds. Dat betekent dat wij er niet naartoe kunnen reizen. Uiteindelijk betekent dat dat je de inhoud van het dossier niet met elkaar kan bespreken."

Reisbeperkingen

Het 41.000 pagina's tellende dossier staat op twee laptops. Binnenkort krijgen de advocaten ook een papieren dossier. De zaak stilleggen gaat de advocaat net wat ver. "Wij begrijpen dat er heel veel belangen zijn om toch met deze zaak verder te gaan. Maar wij hebben ook heel veel vragen gekregen van mensen die zich verbazen dat deze zaak doorgaat. Het is niet zo dat we zeggen het kan niet verder gaan, maar we hebben wel aangegeven dat wij erg beperkt zijn geweest in onze mogelijkheden."

Een van de belangrijkste eisen van de verdediging is nu dat de reisbeperkingen worden opgeheven. "Zodat we niet alleen naar Rusland kunnen gaan, maar ook andere adviseurs kunnen raadplegen. En die zitten echt niet alleen in Nederland. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is", zegt Van Eijck.

Getuigen geheim

Over wat we de komenden week kunnen verwachten, doet de advocaat nog geen uitlatingen. "Wij zullen dat de komende weken duidelijk maken. U zult nog even moeten wachten."

De verdediging heeft vorige maand al wel bezwaar gemaakt tegen het feit dat de identiteit van een aantal getuigen geheim blijft. Volgens de rechter-commissaris hebben ze recht op bescherming, omdat ze zich bedreigd kunnen voelen en de gezondheid of veiligheid van de getuige in gevaar kan zijn. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er "aanzienlijke risico's voor de getuigen".

In die zaak werd de verdachte niet gehoord. Het besluit wekt volgens de verdediging daarom de schijn van vooringenomenheid. "Ook dat zal denk ik nog wel aan de orde komen zodat daarover meer duidelijkheid komt", zegt Van Eijck.

Verslaggever Gert-Jan Dennekamp, die het MH17-proces volgt, schat in dat het OM alles op alles zal zetten om het proces geen vertraging te laten oplopen. "Dat blijkt ook uit de agenda. Volgende week krijgt het OM drie dagen om een toelichting te geven op de onderzoeken die zijn gedaan."