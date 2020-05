Wekdienst: Europese landen versoepelen maatregelen • Basisscholen weer open

Moet je vandaag toch de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vanaf vandaag worden enkele coronamaatregelen versoepeld. Zo kun je weer naar de kapper, gaan basisscholen weer open en mogen rijschoolhouders weer beginnen. Een overzicht van de versoepelingen vind je hier.

Niet alleen in Nederland worden de maatregelen versoepeld. In Frankrijk gaan bijvoorbeeld scholen, winkels en het openbaar vervoer geleidelijk weer open. De Belgen mogen de winkels weer in. En in een groot deel van Spanje mogen hotels, terrassen, winkels en musea de deuren weer openen.

Wie met KLM vliegt, is vanaf vandaag verplicht gezichtsbescherming te dragen.

Wat heb je gemist?

In de Straat van Hormuz is een incident geweest met een Iraans marineschip, melden Iraanse media. De BBC bericht op basis van lokale journalisten dat een ander schip is gezonken nadat het was geraakt door een raket.

Het marinefregat Jamaran zou die te vroeg hebben afgeschoten, op een moment dat het getroffen schip nog niet was weg gevaren. Het Iraanse Fars-persbureau meldt dat een opvarende is omgekomen en dat er meerdere gewonden zijn. Het marineschip is van de Iraanse Revolutionaire Garde.

Ander nieuws uit de nacht:

Man doodgeschoten op straat in Rotterdam: ooggetuigen hoorden meerdere schoten en zagen twee donker geklede mannen wegrijden in een auto. Op industrieterrein Spaanse Polder is een uitgebrande auto gevonden.

Doden bij brand in Russisch hospice: er zaten 37 mensen in het gebouw toen de brand uitbrak, melden Russische media. Een groot aantal van hen was aan bed gekluisterd.

Maltese ambassadeur vergelijkt Merkel met Hitler: de diplomaat deed zijn uitlatingen vrijdag op Facebook, op de dag dat het einde van de Tweede Wereldoorlog 75 jaar eerder werd herdacht.

En dan nog even dit:

Mitra Nazar was sinds 2017 Balkan-correspondent voor de NOS. Begin dit jaar werd ze correspondent Turkije, toen de coronacrisis net in volle hevigheid was uitgebarsten. Ze kwam meteen in een surrealistische situatie terecht. Want toen half maart in Europa de grenzen nog wagenwijd open waren, gooide Turkije in één ruk alles dicht. Internationale vluchten worden massaal gecanceld.

Het gezin van Nazar was toen op familiebezoek in Engeland. Zelf was ze net in Turkije. Opeens was ze ingesloten in haar nieuwe land. "Als correspondent ben je eraan gewend dat plannen die je vooraf maakt, vaak in de soep lopen. Een vrij weekend met je gezin eindigt nogal eens abrupt omdat er nieuws is. Een verhaal kan zomaar een andere wending krijgen, een reis een andere richting. Je bent erop getraind. Maar deze wending was van een andere orde", schrijft ze in een terugblik op de eerste maanden van haar correspondentschap.

In Istanbul zorgen ambtenaren voor straatkatten, nu de inwoners thuis moeten blijven: