Man doodgeschoten op straat in Rotterdam

In Rotterdam-Noord is op straat een man doodgeschoten. Dat gebeurde even voor 22.00 uur op de Bergselaan. Ooggetuigen hoorden meerdere schoten en zagen twee donker geklede mannen wegrijden in een auto.

De man die werd beschoten, raakte zwaargewond en overleed even later.

Op industrieterrein Spaanse Polder is een uitgebrande auto gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met het schietincident.

Verslaggever Henrik-Willem Hofs, die vlakbij woont, zegt dat de daders met automatische wapens op de man vuurden. Het slachtoffer is volgens een buurtbewoner een man, een jonge twintiger.