Maltese ambassadeur vergelijkt Merkel met Hitler

De Maltese ambassadeur in Finland is opgestapt nadat hij een vergelijking had gemaakt tussen Hitler en bondskanselier Merkel. Ambassadeur Michael Zammit Tabona deed zijn uitlatingen vrijdag op Facebook, op de dag dat het einde van de Tweede Wereldoorlog 75 jaar eerder werd herdacht.

Tabona schreef: "75 jaar geleden stopten we Hitler. Wie stopt Angela Merkel? Ze heeft Hitlers droom verwezenlijkt! Om Europa te overheersen."

De Maltese minister van Buitenlandse Zaken Evarist Bartolo benadrukte in een verklaring dat Tabona's uitlatingen over Merkel haaks staan op de vriendschap en het wederzijdse respect tussen Malta en Duitsland. Hij zei dat Duitsland excuses krijgt voor de "ongevoelige" opmerking.