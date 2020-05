'Incident met Iraans marinefregat in Straat van Hormuz'

In de Straat van Hormuz is een incident geweest met een Iraans marineschip, melden Iraanse media. De BBC bericht op basis van lokale journalisten dat een ander schip is gezonken nadat het was geraakt door een raket.

Het marinefregat Jamaran zou die te vroeg hebben afgeschoten, op een moment dat het getroffen schip, de Konarak, nog niet uit de weg was gevaren. Het Iraanse Fars-persbureau meldt dat een opvarende is omgekomen en dat er meerdere gewonden zijn.

Het marineschip is van de Iraanse Revolutionaire Garde. In januari schoot die elite-eenheid bij Teheran een Oekraiëns passagiersvliegtuig neer, waarbij alle 176 inzittenden omkwamen.