Doden bij brand in Russisch hospice

Bij een brand in een hospice in de buurt van Moskou zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Door de brand kwamen mensen vast te zitten in het complex.

Er zaten 37 mensen in het gebouw toen de brand uitbrak, melden Russische media. Een groot aantal van hen was aan bed gekluisterd. De brand was in Krasnogorsk, dat zo'n 20 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad ligt.

Volgens persbureau RIA hadden de eigenaren van het hospice niet de benodigde vergunningen om terminale patiënten te verzorgen en stond het pand te boek als een wooncomplex.

De oorzaak heeft mogelijk te maken met een defecte boiler in een badkamer, meldt persbureau Tass.

Zaterdagavond was er brand in een ziekenhuis in Moskou, waar patiënten met het coronavirus worden behandeld. Daardoor viel één dode.