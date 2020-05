Ingesloten in een nieuw land: Mitra Nazar verhuisde midden in crisis naar Turkije

Ik stap het smoezelige kantoortje van de makelaar binnen. "Je handen graag," zegt de makelaar met de een dwingende glimlach als ik nog op de drempel sta. Hij pakt de fles eau de cologne van zijn bureau en sprenkelt een paar flinke scheuten over mijn handpalmen. Ik zeep mijn handen ermee in. De ruimte vult zich met een scherpe citroengeur. Pas dan mag ik plaats nemen.

Turken gieten deze kolonya traditioneel over de handen van hun gasten, als blijk van gastvrijheid en voor een goede hygiëne. Omdat kolonya voor tachtig procent uit alcohol bestaat, wordt het nu obsessief gebruikt in de strijd tegen het coronavirus. "Dit is waarom we hier zo weinig coronabesmettingen hebben", zegt de makelaar. "Het is maar goed dat je in Turkije komt wonen."

Het is begin maart, ik ben op zoek naar een huurwoning in mijn nieuwe standplaats Istanbul. Na zes jaar op de Balkan sta ik op het punt mijn geliefde, onze dochter en de Servische kat mee te slepen naar de volgende fase in ons leven. Maar al snel wordt duidelijk dat alles anders gaat lopen.

Geen afscheid nemen

Terwijl de kolonya overal uitverkocht raakt, schieten de besmettingscijfers in Turkije toch omhoog. De citroenparfum blijkt niet genoeg om het virus buiten de deur te houden. Van mijn huizenjacht komt niet veel meer terecht. De makelaar sluit zijn kantoortje. Scholen en horeca gaan dicht, parken worden met linten afgezet en er komt een algeheel straatverbod voor ouderen én kinderen. Turken nemen het zekere voor het onzekere en sluiten zich op in hun huis.

Terwijl half maart in Europa de grenzen nog wagenwijd open zijn, gooit Turkije in één ruk alles dicht. Internationale vluchten worden massaal gecanceld. Wie nog weg wil, moet snel beslissen en direct in actie komen.

Dat geldt ook voor mij. Mijn gezin is dan op familiebezoek in Engeland, het lukt niet meer om ze naar Istanbul te halen. We kunnen niet terug naar Belgrado om ons huis in te pakken voor de geplande verhuizing. Mijn dochter van vier kan geen afscheid nemen van haar Servische vriendjes. En de kat moet voorlopig blijven wonen bij de oppas.

De katten die wel in Istanbul zijn, krijgen bezoek van een ambtenaar die vanwege de coronacrisis zijn normale werk tijdelijk heeft ingeruild: van ambtenaar tot kattenfluisteraar.