Coronamaatregelen versoepeld: wat kan er vanaf morgen allemaal weer?

Verder openen 25 verpleeghuizen, in elke GGD-regio één, hun deuren weer voor bezoek. In deze verpleeghuislocaties wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan.

"Mensen hebben grote behoefte aan perspectief, dat hebben veel mantelzorgers tot nu toe gemist", zegt Manon Vanderkaa, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB. "Met dit kabinetsbesluit is er weer een stip aan de horizon gekomen."

Als de bezoekregeling in de praktijk goed blijkt te werken, dan is het de bedoeling dat per 25 mei in meer verpleeghuizen beperkt bezoek kan worden toegelaten.

Wat verandert er niet?

Het advies voor de hoeveelheid bezoekers thuis is niet aangepast. Het blijft: maximaal drie, buiten het gezin. Er moet namelijk anderhalve meter afstand worden gehouden. "En de Nederlandse huizen zijn doorgaans niet zo groot. Behalve als je misschien in een paleis woont", aldus premier Rutte.