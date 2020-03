Veel verwarring over nieuwe maatregelen, maar wat verandert er nu echt?

Ook voor horeca geldt dat de sluiting valt onder de maatregelen die tot en met 6 april gelden. Wat er na die tijd gebeurt, is nu niet bekend.

Er werd nog gesproken over binnenblijven, ziekte en mensen thuis ontvangen. Wordt daar op gehandhaafd?

De ministers en premier Rutte hadden ook een aantal adviezen voor de bevolking. Als je je niet aan deze afspraken houdt volgen er geen boetes. De overheid wil dat je in bepaalde situaties zelf je verstand gebruikt.

Voor iedereen geldt: je mag de deur uit, maar het beste is om zoveel mogelijk thuis te blijven. Als je ziek bent moet je zeker niet de straat op gaan. Ga in andere gevallen alleen weg als dat echt moet. Voor bijvoorbeeld boodschappen, een korte wandeling (liefst in je eentje), of werk dat thuis niet gedaan kan worden.

Ook voor mensen thuis worden de regels aangescherpt. Het kabinet wil dat mensen maximaal drie gasten ontvangen, en ook binnenshuis 1,5 meter afstand houden.

Laatste stap voor lockdown

Rutte noemde deze maatregelen een 'intelligente lockdown'. "Je kunt nu niet meer iets anders verzinnen totdat je bij een totale lockdown uitkomt, is mijn inschatting", zei hij. Maar daar wil hij weg van blijven, omdat mensen die zich wel aan de regels houden, en gezond zijn, daar volgens hem de dupe van zijn.