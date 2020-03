De oproep klinkt steeds luider: 'Blijf thuis'

Gemeentes en veiligheidsregio's in Brabant roepen ook op om thuis te blijven. "Ook op deze zonnige zondag moeten we samen strijden tegen verspreiding van het coronavirus", schrijft Veiligheidsregio Brabant-Noord. "Ga vandaag niet naar parken, speeltuinen of andere plekken met veel mensen maar #blijfthuis."

Van Natuurmonumenten kwam een noodoproep. "Onze natuurgebieden worden overspoeld met duizenden bezoekers. Dit is niet meer verantwoord!" De Natuurorganisatie doet een dringend verzoek om naar huis te gaan of thuis te blijven. "Ga niet de natuur in vandaag!"

Oproep van IC-artsen

Uit het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam komt een oproep van de intensive care-verpleegkundigen. "Wij zijn hier voor jullie, blijft u dan thuis voor ons", zeggen de zorgmedewerkers op Instagram.