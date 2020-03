Scholen zeer waarschijnlijk ook na 6 april dicht

Slob bevestigde nog eens dat hij geen besluit wil nemen voordat onderzoeksresultaten bekend zijn. "Als het later is dan 6 april zullen de maatregelen zoals die zijn genomen verlengd worden en de scholen nog langer dicht zijn. Pas als het onderzoek klaar is wordt er een beslissing genomen of de scholen weer open gaan."

Heel Nederland

Als de resultaten inderdaad zes weken op zich laten wachten, zouden de scholen op zijn vroegst in mei weer beginnen. Slob zei dat het nog niet definitief is dat het zo lang gaat duren en ook dat nog niet zeker is of er morgen al een datum voor afronding van het onderzoek bekend is.

Het onderzoek zou aanvankelijk in Noord-Brabant worden gehouden, maar nu is besloten dat de gegevens van honderd gezinnen met een coronabesmetting in heel Nederland worden bijgehouden. Nadat er een besmetting is vastgesteld, neemt een verpleegkundige monsters af. Een maand lang worden van het gezin alle klachten bijgehouden. Nu is nog onbekend hoe besmettelijk kinderen precies zijn en wat hun rol in de verspreiding van corona is.