Minder klanten tegelijk in supers en drogisterijen

Nederlandse supermarktketens en drogisterijen gaan per direct het aantal klanten in de winkel beperken. Winkels mogen vanaf nu maximaal één klant per tien vierkante meter tellen zodat mensen ten minste anderhalve meter afstand kunnen houden. Een winkelwagentje wordt verplicht. In kleinere supermarkten zonder winkelwagens wordt het gebruik van een mandje verplicht. In deze winkels is slechts een beperkt aantal mandjes beschikbaar, zodat het niet te druk wordt in de winkel.

Het besluit moet medewerkers en klanten tegen verspreiding van het coronavirus beschermen.

Als het maximum aantal klanten bereikt is, moet er buiten worden gewacht tot een klant de winkel verlaat. Het maximum is gebaseerd op het aantal vierkante meters, het aantal medewerkers in de winkel hoeft niet meegeteld te worden.

Handhaving

Het beleid is het gevolg van de gisteren aangescherpte maatregelen.

Een gemiddelde Albert Heijn winkel telt 1400 vierkante meter, daar mogen dus maximaal 140 winkelwagentjes en klanten in. Supermarkten van andere ketens zijn gemiddeld iets kleiner.

Met het besluit hoopt de branchevereniging dat het rustiger wordt in de winkels. "Al zijn er wel meer checkpoints bijgekomen voor personeel en zijn er nu andere zaken waar zij op moeten letten", zegt een woordvoerder.

Of de maatregel ook hamsteren tegengaat, durft CBL niet te zeggen. "Ik vind het spannend hoe het gaat uitpakken: misschien maken mensen zich juist meer druk om wat ze kunnen kopen."