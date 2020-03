Belangrijk corona-onderzoek onder scholieren niet klaar voor 6 april

Een corona-onderzoek van het RIVM dat belangrijk is voor de beslissing of scholen na 6 april weer open gaan, is pas vandaag van start gegaan, laat het RIVM weten aan Nieuwsuur. Het duurt nog zeker zes weken voordat er resultaten zijn. Het RIVM verwacht voor 6 april geen uitkomsten.

Het draait om een onderzoek onder honderd gezinnen met corona-patiënten. Nadat is vastgesteld dat een patiënt besmet is, krijgt het gezin zo snel mogelijk bezoek van een verpleegkundige die monsters afneemt. Een maand lang worden van het gezin alle klachten bijgehouden.

Als een gezinslid ziek wordt, wordt via monsterafname gekeken of deze persoon ook covid-19 heeft. Sowieso wordt het hele gezin twee tot drie én vier tot zes weken na het eerste huisbezoek nogmaals bemonsterd. De honderd gezinnen worden gedurende het onderzoek gevonden.

Met dit onderzoek wil het RIVM meer te weten komen over hoe de ziekte verloopt en hoe besmetting en de opbouw van afweer werken. Het onderzoek focust op gezinnen met (schoolgaande) kinderen.

Nu is nog onbekend hoe besmettelijk kinderen precies zijn en wat hun rol in de verspreiding van corona is. "Kinderen worden minder ziek dan ouderen maar kunnen het virus wel bij zich dragen in de neus", zegt epidemioloog en kinderarts Patricia Bruijning van het UMC Utrecht. "Maar in welke mate zij het dan overdragen, is gewoon nog niet bekend."

'Verschillende scenario's'

Het RIVM-onderzoek, dat in meerdere provincies wordt gehouden, moet dus meer duidelijkheid geven over de besmettelijkheid van kinderen. Daarom zei het kabinet de resultaten mee te nemen bij het besluit over het al dan niet verlengen van de schoolsluiting. Op 15 maart zei onderwijsminister Arie Slob in Nieuwsuur dat "in de komende drie weken heel specifiek onderzoek zal worden gedaan. Die informatie zal ook mede gebruikt worden als we na 6 april weer verder moeten kijken welke maatregelen dan passend zijn."

Dat onderzoek duurt echter nog tot ver na 6 april, blijkt nu dus. Volgens het RIVM kon het onderzoek niet eerder beginnen omdat voorbereidingstijd nodig was, onder meer om te zorgen voor genoeg beschermingsmiddelen voor de verpleegkundigen die de huisbezoeken doen.

De ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid zeggen in een gezamenlijke reactie dat ze "op dit moment werken aan verschillende scenario's voor de situatie na 6 april. We laten ons daarbij goed adviseren door deskundigen van het RIVM." De ministeries willen niet zeggen of het langer duren van het onderzoek invloed heeft op het besluit om de scholen straks al dan niet dicht te houden.

Epidemioloog Bruijning benadrukt dat ander lopend onderzoek in binnen- en buitenland, samen met de effecten van de huidige coronamaatregelen, meegenomen wordt in die beslissing. "Een heel belangrijke factor daarbij is het verloop van het virus en het aantal ziekenhuisopnames. De verdubbelingstijd (de periode dat het duurt voordat het aantal opnames verdubbeld is, red.) moet naar beneden."