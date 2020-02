'In Vlissingen kun je niet meer dan je wapen schoonmaken en een rondje lopen'

Ze zijn blij met de beslissing van het kabinet om de marinierskazerne in Doorn niet naar Vlissingen maar naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn te verplaatsen bij de militaire vakbond AFMP. "Het grote voordeel van deze locatie is dat het dicht bij de oefenterreinen van defensie is", zegt vakbondsbestuurder Arjen Rozendal.

Bronnen in Den Haag bevestigen dat het kabinet vanmiddag na de ministerraad bekend zal maken dat er definitief een streep gezet wordt door Vlissingen als nieuwe plek voor de kazerne. Er word gevreesd dat veel mariniers ermee stoppen als ze in de toekomst naar Zeeland moeten.

"Wij zijn altijd tegen de verhuizing naar Zeeland geweest", legt Rozendal uit. "In Vlissingen kun je je wapen schoonmaken en een rondje lopen. Meer niet. Je kunt daar niet oefenen." Ook wonen de meeste mariniers in de omgeving van Doorn. "De mensen in vaste dienst slapen niet op de kazerne, maar wonen in de buurt. Die willen niet alles overhoop moeten gooien om naar Zeeland te verhuizen."

Plannen Vlissingen

In 2012 werd besloten dat de huidige kazerne dicht moet en dat de 1800 mariniers naar Vlissingen overgeplaatst zouden worden. Het onderkomen in Doorn was verouderd en er was te weinig ruimte voor nieuwbouw.

De provincie Zeeland zou door de ligging bij zee een perfecte plek zijn voor mariniers die opereren op de grens van land en water. Er werd afgesproken dat er een nieuwe kazerne zou worden gebouwd. Inmiddels is er al 40 miljoen euro uitgegeven aan de voorbereidingen, zoals de aankoop en sanering van grond, de verplaatsing van een camping en de aanleg van infrastructuur.

'Mariniers oefenen op de Veluwe'

Alle militaire vakbonden waren tegen de verhuizing naar Vlissingen. "Kapitaalvernietiging zou het zijn", zegt Rozendal. "De manuren en reiskosten die je kwijt zou zijn aan het heen en weer reizen naar de oefenlocaties op de Veluwe. Echt waanzinnig."

Schietoefeningen, trainingen met een helikopter, het nabootsen van een evacuatie van mensen die gegijzeld zijn. "Dat doe je op de hei, op het strand. Op speciale oefenterreinen", zegt Rozendal.

In Vlissingen zou bij de nieuwe kazerne een oefengebouw worden neergezet waar de mariniers konden trainen. Maar dat is volgens de vakbondsbestuurder de enige toegevoegde waarde. "Voor de rest kun je maar weinig in Zeeland. Er mochten wel geoefend worden in de natuur, maar dan moest dat wel buiten het broedseizoen. Dat is niet werkbaar."