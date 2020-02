Kazerne Doorn definitief niet naar Vlissingen, gaat naar Nieuw Milligen

De marinierskazerne in Doorn verhuist niet naar Vlissingen. Het kabinet heeft definitief gekozen om de kazerne naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn te verplaatsen, bevestigen ingewijden in Den Haag na berichtgeving in De Telegraaf.

Het kabinet vreest bij een verhuizing naar Zeeland een leegloop bij het Korps Mariniers. Veel mariniers willen dichter bij huis blijven. Ook de angst voor financiële en andere tegenvallers spelen een rol bij de keuze voor de vestigingsplaats.

Het ministerie van Defensie kwam onlangs terug van het besluit uit 2012 om de kazerne in Vlissingen te bouwen. Dat leidde tot woede in Zeeland, waar de afgelopen jaren al investeringen zijn gedaan voor de komst van de mariniers.

Compensatie

De provincie wil compensatie. Eerder noemde de Zeeuwse afdeling van regeringspartij D66 een bedrag van 2 miljard euro. CDA-vicepremier De Jonge, die zelf uit Zeeland komt, noemde dat "onrealistisch".

De burgemeester van Vlissingen en de commissaris van de Koning in Zeeland zeiden deze week nog dat ze zich niet bij het besluit zullen neerleggen. Volgens hen is er tot op de laatste dag nog overleg over bouwvergunningen geweest.