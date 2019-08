Keuken marinierskazerne Doorn dicht vanwege achterstallig onderhoud

De keuken van de marinierskazerne in Doorn is gesloten vanwege achterstallig onderhoud. Dat bevestigt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na berichtgeving van het AD. Door het achterstallige onderhoud bleef er veel vuil achter in de kieren en gaten van vloeren en muren van de keuken. Volgens de NVWA kon er niet meer hygiƫnisch worden gewerkt.

De keuken is nu gedeeltelijk gesloten. Vanaf 23 augustus wordt de hele voedselbereiding verplaatst naar een andere, kleinere keuken op de kazerne. Er zitten 1800 mariniers in Doorn. Zij aten tussen de middag altijd een warme maaltijd, maar dat kan nu niet meer.

's Avonds kan er nog wel warm worden gegeten, zegt Defensie tegen het AD, dan zijn er minder mariniers op de kazerne. Het eten wordt dan in de kleine keuken bereid. Defensie laat een nieuwe keuken bouwen en kijkt of er in de tussentijd regelmatig foodtrucks langs kunnen komen op de kazerne. De nieuwe keuken moet volgende zomer klaar zijn.

Uitgesteld

Er zijn al een tijd plannen om de marinierskazerne in Doorn te verhuizen naar Vlissingen, maar die plannen werden in juni voor de vierde keer uitgesteld. Dat komt doordat er steeds meer mariniers opstappen, waarschijnlijk vanwege de verhuizing. De kazerne in Vlissingen zal op zijn vroegst in 2024 opengaan.