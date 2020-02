Zeeuwen na gesprek over kazerne: 'bizar hoe dit gaat'

De aarzelingen van staatssecretaris Visser zijn vooral van personele aard. Veel mariniers zien de verhuizing niet zitten. "Ik moet ook rekening houden met de balans tussen werk en privé", zei Visser. Ook financieel en operationeel heeft ze aarzelingen.

De bestuurders vinden het maar een vreemde gang van zaken, nadat er jarenlang over de verhuizing werd overlegd. Volgens hen is er nog tot gisteren over vergunningen overlegd.

Ze zijn dan ook vastbesloten het zo niet te slikken en willen verder praten met het kabinet. Ze gaan nu werken aan een brief aan het kabinet.

Over schadevergoedingen is vanavond niet gesproken. De bestuurders zeggen dat de schade in de miljoenen loopt als de verhuizing niet doorgaat. Deels zijn dat kosten die al gemaakt zijn.

In elk geval loopt Zeeland schade op, zeggen de bestuurders. Niet alleen financieel, ook wat betreft het Zeeuwse imago.

"Heel schadelijk zoals er nu over onze provincie gesproken wordt" vindt Polman.

"Wij zullen dit kabinet aan zijn afspraken houden" aldus Van den Tillaar. "De stad was er klaar voor. De stad is er altijd klaar voor geweest".