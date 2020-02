Speciale gezant gaat met Zeeland in gesprek over compensatie kazerne

Het kabinet wil Zeeland compenseren voor het mislopen van de nieuwe marinierskazerne. Er komt een speciale gezant die met de provincie gaat kijken naar "een gerechtvaardigde compensatie". Er is nog niet over een bedrag gesproken in de ministerraad. Voor de zomer wil staatssecretaris Visser duidelijkheid bieden.

Visser zei na de ministerraad vanmiddag: "De les die we hebben geleerd is dat dit proces niet helemaal goed is verlopen, en dat zeg ik met understatement. Ik snap dat de Zeeuwen boos zijn, dat zou ik ook zijn in hun positie. Als ik terugkijk op het proces, trek ik dat mezelf ook aan."

Vanmorgen werd duidelijk dat de verhuizing van Doorn naar Vlissingen definitief niet doorgaat. Het kabinet heeft gekozen voor Nieuw Milligen in de gemeente Apeldoorn. Veel mariniers bleken niet bereid om met hun gezin naar Zeeland te verhuizen en een leegloop van het Korps Mariniers dreigde. Daar komt bij dat de kosten van de verhuizing te hoog waren.

Lastige beslissing

Het besluit hing al een poosje in de lucht. Het ministerie van Defensie legde een paar weken geleden een voorstel op tafel bij de ministerraad. Maar toen hadden verschillende ministers nog bezwaren. Staatssecretaris Visser zei dat ze voor 1 april een definitief besluit naar buiten zou brengen, maar de knoop is vandaag doorgehakt.

Het was een lastige beslissing, zegt Visser. "Aan de ene kant snapt iedereen wat het betekent voor defensie en voor het Korps Mariniers als er onvoldoende mariniers mee verhuizen. Dan zijn er onvoldoende ervaren mensen om in te kunnen zetten en dat heeft direct consequenties, ook voor de veiligheid. Aan de andere kant zijn er ook de afspraken die met Zeeland gemaakt zijn. Die twee dingen hebben we naast elkaar gewogen."

Investeringen gedaan

De Zeeuwen zijn woedend over de draai. In 2012 besloot minister Hillen van Defensie dat de kazerne naar Vlissingen zou gaan. De verhuizing is daarna vier keer uitgesteld en wordt nu afgeblazen. Ondertussen zijn er investeringen gedaan om de bouw van de kazerne mogelijk te maken.

Eerder eiste de Zeeuwse afdeling van regeringspartij D66 een bedrag van 2 miljard euro als schadevergoeding. CDA-vicepremier De Jonge, die zelf uit Zeeland komt, noemde dat toen "onrealistisch".

SGP-Kamerlid Stoffer vindt het verschrikkelijk "dat er zó wordt gesold met de Zeeuwen". Voor hem staat buiten kijf dat er genoegdoening moet komen voor deze "contractbreuk". "Maar die compensatie neemt niet weg dat deze hele gang van zaken buitengewoon laakbaar is. Zo ga je niet met elkaar om."