Defensie wil marinierskazerne niet naar Zeeland verhuizen

Staatssecretaris Visser van Defensie heeft in het kabinet voorgesteld om de marinierskazerne in Doorn niet naar Vlissingen te verhuizen. De kosten zouden te hoog zijn en te veel mariniers zouden een verhuizing zien als reden om op te stappen. Maar het besluit om ervan af te zien, is afgelopen vrijdag in de ministerraad op het laatste moment geblokkeerd.

Verschillende ministers hadden bezwaren, vooral van het CDA. Sommige bewindslieden waren verrast door het voorstel van Visser. Zij vinden dat er dan meer compensatie moet komen voor Zeeland.

De verhuizing van 1800 mariniers naar Vlissingen sleept al jaren. In 2012 besloot minister Hillen van Defensie dat de elitetroepen van Doorn naar Zeeland zouden gaan, maar sindsdien is er veel kritiek op dit voorstel geweest. Onder meer de Rekenkamer concludeerde dat de verhuizing veel duurder is dan gedacht.

Nieuw Milligen

Het kabinet hield aanvankelijk vast aan de verhuizing, maar keer op keer trad vertraging op. Afgelopen vrijdag wilde Defensie de verhuizing naar Zeeland toch afblazen. In plaats daarvan zou de kazerne van Doorn waarschijnlijk worden verplaatst naar Nieuw Milligen in de gemeente Apeldoorn.

In 2018 protesteerden de mariniers zelf ook tegen de verhuizing. Veel officieren zouden door het vertrek uit Doorn nadenken over een nieuwe baan: hun gezinnen en werkende vrouwen zouden niet weg willen.

Ook de commandant van het Korps Mariniers waarschuwde in een hoorzitting in de Tweede Kamer dat de ervaring al verdwijnt en dat dat gevaarlijk is: "Een ervaren sergeant weet of hij pad links of rechts moet pakken. Dat is precies het verschil tussen een groep van zes mariniers die wel of niet in een hinderlaag van de Taliban loopt".

Zeeland woedend

Zeeland is woedend en eist nog deze week duidelijkheid van de staatssecretaris. "Er zijn al veel investeringen gedaan om de bouw van de kazerne mogelijk te maken. Land is onteigend, mensen hebben hun huis moeten verlaten, een camping is verplaatst, er is gesaneerd en de infrastructuur is aangelegd", schreven de provincie, de gemeente Vlissingen en het Waterschap Scheldestroom in een brief aan het kabinet.

Het is nog onduidelijk welke compensatie Zeeland krijgt als de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne er definitief niet komt. VVD en CDA vinden dat er nu andere werkgelegenheid moet worden gevonden voor Vlissingen. Staatssecretaris Visser moet opnieuw aan het werk en een definitieve beslissing over de kazerne is er dus nog niet.