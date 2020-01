'Als de overheid zo met ons omgaat, kunnen we ons als Zeeuwen beter afsplitsen'

Gedeputeerde Dick van der Velde wil nog niet op de berichtgeving van vandaag reageren. "De deadline uit die brief verloopt vrijdagavond, dus morgen verwacht ik een bericht", zegt hij tegen Omroep Zeeland. "Namelijk: maak je niet druk, we houden ons aan de afspraak en komen gewoon naar Vlissingen."

Jongeren trekken weg

Het is voor Zeeland van groot belang dat de kazerne naar de provincie komt. Met de vergrijzing in de provincie kunnen ze nog omgaan, maar de jongeren die wegtrekken bezorgen echt problemen. Ze verlaten Zeeland om te gaan studeren en komen meestal niet terug.

"Dat komt onder andere doordat er steeds meer overheidsdiensten uit Zeeland vertrekken", legt Vader uit. Zoals de Belastingdienst, het Kadaster en de rechtbank. Dat kostte Zeeland zo'n 1600 banen. "De overheid beloofde ons daarin tegemoet te komen door de kazerne naar Vlissingen te verhuizen. Als ze dit niet doen en de regio dus zo ontzettend in de steek laten, dan kunnen we ons als Zeeuwen beter afsplitsen en ons aansluiten bij België."

Compensatie

In de brief aan de staatssecretaris wijzen de burgemeester, commissaris van de Koning en de dijkgraaf op alle voorbereidende werkzaamheden die al zijn verricht. "Land is onteigend, mensen hebben hun huis moeten verlaten, een camping is verplaatst, er is gesaneerd en de infrastructuur is aangelegd."

Bij elkaar is daar al 37,5 miljoen euro aan uitgegeven. Maar met alleen het terugbetalen van deze kosten, is het kabinet er niet. Zeeland loopt jaarlijks 28 miljoen euro mis aan spin-off van de kazerne. Want al die mariniers zouden hun gezinnen meenemen, in Zeeland gaan wonen en daar hun geld uitgeven. "En als je rekent dat de kazerne in 2017 al open zou gaan kun je je voorstellen om wat voor een bedragen dat zou gaan", zegt Vader.

De wethouder wacht eerst het besluit van morgen af. "Eerst maar eens horen waar de ministerraad morgen mee komt. Als inderdaad blijkt dat er achter onze rug om van alles is besloten, dan is dat buitengewoon pijnlijk."