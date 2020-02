Wekdienst 14/2: jaarcijfers Schiphol en Brabant beslist over stikstofplannen

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het RIVM komt met een rapport over het hergebruik van plastic. Het rijksinstituut houdt in de gaten of bedrijven die zijn aangesloten bij het Plastic Pact zich aan de afspraken houden. Aangesloten bedrijven hebben bijvoorbeeld afgesproken dat in 2025 20 procent minder plastic wordt gebruikt dan in 2017.

De directie van Schiphol presenteert vanmorgen de jaarcijfers van de luchthaven. Daarin staat bijvoorbeeld hoeveel passagiers er vorig jaar via Schiphol vlogen en hoeveel omzet en winst de luchthaven maakte.

De Provinciale Staten in Brabant beslist over stikstofmaatregelen voor boeren. Die plannen liggen gevoelig: eind vorig jaar leidde het stikstofbeleid nog tot een politieke crisis in de provincie. Het CDA stapte toen op. Nu praat die partij met de VVD en Forum voor Democratie over het vormen van een nieuw college.

Wat heb je gemist?

De waterschapsbelasting gaat dit jaar flink omhoog, met ruim 4,5 procent. Dat is de sterkste stijging in ruim tien jaar. Ook de zuiveringsheffing, voor het reinigen van afvalwater gaat omhoog.

In Limburg en Friesland stijgt de waterschapsbelasting het hardst. In Limburg is dat vanwege bescherming tegen hoogwater in de Maas en in Friesland is het extra geld onder meer nodig voor de gevolgen van langdurige droogte.

Ander nieuws uit de nacht:

Bloemen en een knuffel van de premier voor Westerdam-passagiers in Cambodja: Het Nederlandse cruiseschip De Westerdam voer zo'n twee weken lang rond op Aziatische wateren omdat het nergens welkom was vanwege angst voor het coronavirus.

'Schadevergoeding voor nabestaanden omgekomen Uruzgan-militairen': De advocaat van de nabestaanden zegt dat tegen De Telegraaf. Militairen Aldert Poortema en Wesley Schol kwamen in 2008 in Uruzgan om het leven.

Getuige moskeeverhoren: 'Ze sturen vreselijke bedreigingen via mijn dochter': Een bestuurslid van een moskee in Geleen getuigde deze week voor de Kamercommissie die onderzoek doet naar de groeiende invloed van extremistisch gedachtegoed in Nederlandse moskeeën.

In de talkshow Op1 zei ze gisteravond dat zij en haar dochter voor vreselijke dingen worden uitgemaakt en dat ze dreigvideo's krijgen toegestuurd: