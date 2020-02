Bloemen en een knuffel van de premier voor Westerdam-passagiers in Cambodja

Na bijna twee weken extra aan boord van het Nederlandse cruiseschip de Westerdam zijn de eerste passagiers eindelijk aan wal gegaan, in Cambodja. Op de pier van kustplaats Sihanoukville werden ze met open armen ontvangen door premier Hun Sen.

Uit angst voor het coronavirus was het schip van de Holland America Line geweigerd in Thailand, Taiwan, de Filipijnen en Japan. Maar de stemming bij het ontvangst in Cambodja was feestelijk. Er klonk luid gejuich en niet alleen van de bijna 1500 passagiers, onder wie 91 Nederlanders.

De opvarenden kregen bloemen van Hun Sen: