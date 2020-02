Getuige moskeeverhoren: 'Ze sturen vreselijke bedreigingen via mijn dochter'

Een moskeebestuurslid dat in de Tweede Kamer is gehoord, wordt naar eigen zeggen hevig bedreigd. "Dit gun je niemand", zei Hajer Harzi in talkshow Op1, waar duidelijk werd dat ze ook aangifte heeft gedaan.

Harzi getuigde voor de Kamercommissie over de groeiende invloed van extremistisch gedachtegoed in moskee Al Wasatia in Geleen. Vlak daarna kreeg haar dochter bedreigende video's toegestuurd. "Een kogel is zo besteld", riepen de jongens in het filmpje, vertelde Harzi in de talkshow: