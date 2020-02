CDA-top volgt met argusogen Brabantse formatiepoging met Forum

De bezwaarde CDA'ers verwijzen naar de uitspraken van Baudet over de homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking door migratie en zijn recente tweet over 'Marokkanen' die vriendinnen van hem lastig zouden hebben gevallen. Door Forum nu te laten toetreden tot het college van Gedeputeerde Staten in Brabant, maak je de partij salonfähig, is hun redenering.

De huidige kopstukken van de partij, fractievoorzitter Heerma en de 'kroonprinsen' ministers De Jonge en Hoekstra, nemen geen standpunt in. Ze vinden weliswaar dat Baudet ruiterlijker excuses moet aanbieden voor zijn 'treintweet', maar samenwerking met Forum in Brabant is volgens hen vooral een aangelegenheid van het Brabantse CDA.

Grote partij

Dat ze zich zo op de vlakte houden is volgens Ron Fresen niet vreemd. "Zo kan je de boot nog afhouden. Maar als het in Brabant lukt met Forum, zal dat zeker veranderen. Dan zal de discussie ook gaan over wat er volgend jaar landelijk kan gebeuren, als Forum bij de verkiezingen een grote partij wordt waar je niet makkelijk omheen kan."

Forum nu al uitsluiten kan ook averechts werken voor het CDA. Er is ook een substantieel deel van de achterban dat helemaal niet zo afwijzend staat tegenover een coalitie met de partij van Baudet. Zoals in Brabant, waar ze vooral politiek zaken willen doen.

Op dat sentiment speelde Thierry Baudet vandaag al in. In de wandelgangen van de Tweede Kamer benadrukte hij dat zijn partij "een serieuze bestuurspartij is, die graag wil laten zien dat ze die verantwoordelijkheid kan dragen". Die ook bereid is compromissen te sluiten: "Ik ga nu geen enkele rode lijn formuleren."