Politieke crisis in Brabant, CDA stapt uit coalitie om stikstofbeleid

Tijdens een debat over het stikstofbeleid in de Provinciale Staten in Noord-Brabant is het CDA uit de coalitie gestapt.

Boeren in de provincie moeten in de toekomst een vergunning aanvragen voor een milieuvriendelijke stal. Vorige week maakte het provinciebestuur bekend dat de deadline daarvoor werd uitgesteld van 1 april 2020 naar 1 januari 2021, maar het CDA wilde een uitstel voor onbepaalde tijd.

In het debat diende het CDA daar een motie voor in, maar coalitiegenoten VVD, D66, GroenLinks en PvdA gingen daar niet in mee, schrijft Omroep Brabant.

'Onoverbrugbaar'

Daarop kondigde fractievoorzitter Ankie de Hoon aan dat haar partij uit de coalitie stapt. "Wij moeten tot onze spijt concluderen dat er onoverbrugbare verschillen zijn tussen ons en de andere coalitiepartijen."

Op Twitter laat het CDA weten dat er volgens de partij onvoldoende voor de Brabantse boeren wordt gedaan. Zonder het CDA is er geen meerderheid voor de coalitiepartijen in de Provinciale Staten.

Boeren grepen het debat van vandaag aan om te protesteren tegen het Brabantse stikstofbeleid. Dat deden ze eerst bij het provinciehuis in Den Bosch en later bij Eindhoven Airport.