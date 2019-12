Brabantse boeren krijgen meer tijd om aan stalregels te voldoen

Boeren in Brabant krijgen meer tijd om aan verscherpte milieuregels voor stallen te voldoen. Tijdens een persconferentie van Gedeputeerde Staten werd duidelijk dat boeren negen maanden langer krijgen om een vergunning aan te vragen voor een nieuwe, emissiearme stal.

De aanvraag voor een nieuwe stal moet nu op 1 januari 2021 zijn ingediend, in plaats van 1 april volgend jaar. Het lukt veel boeren volgens de boerenorganisatie ZLTO niet om nu al een vergunning in te dienen. "De boer heeft geen keuze, omdat er maar heel weinig toekomstbestendige stalsystemen beschikbaar zijn. Dan kun je ze dus ook niet in je vergunning intekenen."

ZLTO noemt het uitstel wel een eerste stap in de goede richting, maar dus niet genoeg. De boerenorganisatie eist uitstel tot 2028. Dan is er volgens ZLTO ook al veel minder emissie uit stallen doordat veel boeren stoppen met het werk en er ander voer voor de dieren wordt gebruikt.

De stallen van Brabantse boeren moeten vanaf 2022 aan strengere milieueisen voldoen, meldt Omroep Brabant. Boeren in andere provincies hebben daar tot 2028 de tijd voor.