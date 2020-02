Wekdienst 11/2: verkiezingscircus in New Hampshire en drugsboot-zaak begint

Goedemorgen! Een week na de chaotische start van de Amerikaanse voorverkiezingen in Iowa is het vandaag de beurt aan New Hampshire. En in Breda begint straks de rechtszaak over het drugslab dat vorig jaar op een schip in Moerdijk werd gevonden.

Vooral landinwaarts vallen enkele buien met kans op onweer, hagel en wat natte sneeuw. Ook kunnen bij buien zware windstoten voorkomen. In het zuidwesten is het wat zonniger. Het wordt 6 graden en aan zee staat een stormachtige westenwind.