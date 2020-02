Dodental door coronavirus nu over de duizend

Het aantal doden door de uitbraak van het coronavirus is gestegen tot meer dan duizend. De autoriteiten in de provincie Hubei maakten gisteravond bekend dat er opnieuw 103 mensen zijn overleden. De teller in de provincie staat nu op 974.

In de rest van China zijn 37 mensen overleden en twee buiten China. Daarmee komt het totaal aantal doden op 1013.

In Hubei, waarin de stad Wuhan ligt waar het virus uitbrak, zijn er gisteren 2.097 gevallen van besmetting bij gekomen. Daarmee komt het totale aantal bevestigde gevallen in Hubei op 31.728, zeggen de autoriteiten. Wereldwijd zijn het er ruim 42.000.

Inmiddels is een team van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO aangekomen in China om te helpen bij de bestrijding van het virus. Eerder zei WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus dat het team bestaat uit 10 tot 15 medici die voorbereidingswerk zullen verrichten voor een grotere ploeg.