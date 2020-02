11-jarige Adonay uit Eritrea bij eerste zwemles verdronken

De 11-jarige Eritrese vluchteling Adonay Berhe is vorige week overleden bij zijn eerste zwemles in het Friese dorp Lemmer. Wat er precies is misgegaan, is nog onduidelijk.

Adonays moeder legt de schuld bij basisschool De Cocon, schrijft ze in een brief die in handen is van de Leeuwarder Courant. Het jongetje zat pas een maand op die school.

In de brief zegt de moeder dat ze aandrong om mee te gaan met de zwemles, omdat de jongen nog niet goed Nederlands sprak. Dat werd volgens haar geweigerd door de school. Een bestuurder van de basisschool zegt tegen de Leeuwarder Courant niet te weten van het verzoek, maar dat het niet gebruikelijk is dat er ouders meegaan.

Het jongetje woonde tot oktober vorig jaar in Eritrea bij zijn oma. "Tot ik als bootvluchteling asiel kreeg", schrijft zijn moeder. "Het is een lange weg geweest om hem naar Nederland te krijgen. Ik had hem meer dan drie jaar niet gezien."

Niet de eerste keer

De eigenaar van het zwembad zegt tegen de krant te vermoeden dat de jongen vanuit een ondiep deel "ondanks het voldoende aantal toezichthouders" in een dieper deel is beland.

Bij een doneeractie om geld op te halen voor de repatriëring van het lichaam van Adonay is in korte tijd bijna 15.000 euro opgehaald.

De moeder van Adonay zegt met haar brief ook op te willen komen voor andere buitenlandse ouders "die vrezen voor de veiligheid van hun kinderen". Ze wijst erop dat het niet de eerste keer is dat er een kind met een migratie-achtergrond verdrinkt tijdens zwemles.

In Rhenen verdronk in 2015 het 9-jarig meisje Salam tijdens zwemles. Ze had geen zwemdiploma en sprak geen Nederlands, maar niet alle badmeesters wisten dat.