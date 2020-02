Narcos Moerdijk: rechtszaak tegen verdachten drijvend drugslab van start

Het heeft alle ingrediënten voor een spannende serie op Netflix: drugs, boobytraps, zwijgende verdachten en mogelijke links met Mexicaanse drugskartels. Toch was de ontdekking vorig jaar mei van de drugsboot in Moerdijk geen fictie. Straks om 9.30 uur begint in Breda de eerste inhoudelijke zitting van de rechtszaak tegen de vier verdachten. Die, behalve een slip of the tongue van de schipper, tot dusver zwijgen als het graf.

Schipper Cor B. komt uit Breda, de drie andere verdachten uit Mexico. En dat gegeven deed bij de politie en het Openbaar Ministerie wel enige alarmbellen rinkelen, omdat ze mogelijk banden zouden hebben met de beruchte Mexicaanse drugskartels. Een politiebron zei eerder tegen het AD dat zeker een van hen deel uitmaakt van een kartelfamilie. Harde bewijzen daarvoor zijn niet bekend, maar wellicht dat het OM tijdens de rechtszaak meer naar buiten brengt.

De advocaten van de Mexicaanse verdachten noemde de betrokkenheid van kartels eerder "bullshit". Hun cliënten beroepen zich vooralsnog op hun zwijgrecht; naar verwachting zullen ze dat vandaag ook weer doen.

'Iets met pillen'

Cor B. (66) zweeg in eerste instantie ook tijdens een pro-forma-zitting, afgelopen augustus. Hij liet zich uiteindelijk toch door de rechter verleiden tot een paar uitspraken.

Op de vraag wat de drie Mexicanen op zijn schip deden antwoordde B.: "Iets met pillen. Xtc of zo." Toen de rechter vroeg of hij op zijn schip "geen polonaise" wilde zei hij: "Aanvankelijk wel. Later niet. Dat was natuurlijk niet zo slim." Eerder zei de schipper nog dat hij geen idee had wat de Mexicanen op zijn schip deden.

De uitspraken van B. zijn koren op de molen van de aanklagers. Want volgens het OM was het drugslab op het schip zo groot dat B. het wel gemerkt moest hebben. Ook de geur van de vele chemicaliën die werden gebruikt was zeer intens. B.'s advocaat ziet daarin geen bewijs. Bij een eerdere zitting zei hij: "Dat hij wist dat het niet pluis was, wordt niet ontkend. Maar wat wist hij nou exact?"

Boobytrap

De ontdekking van het drijvende drugslab, op 10 mei vorig jaar, was opzienbarend. Zo werd er nooit eerder een drugslab op een boot aangetroffen en werden er sinds december 2018 grote hoeveelheden drugs geproduceerd. Maar het opmerkelijkste was de aanwezigheid van een soort boobytrap.

Toen de politie het lab wilde ontmantelen begon het 85 meter lange schip ineens te zinken, doordat er water naar binnen stroomde. Een verborgen pomp bleek de oorzaak. De politie vermoedde dat iemand de pomp op afstand had bediend, om bewijsmateriaal te vernietigen.

Dat blijkt toch niet het geval te zijn, zeggen bronnen tegen de Brabantse krant BN DeStem. Volgens hen is de pomp per ongeluk aangezet omdat iemand een knop of hendel aanraakte.

De ontmanteling van het drugslab duurde meerdere dagen: